СМИ сообщили об аресте и.о. главы петербургского НИИ вакцин и сывороток по делу о взятке

В Москве по делу о взятке арестован и.о. директора петербургского НИИ вакцин и сывороток. По версии следствия, он требовал более 19 млн руб. у компании «Русбиофарм» за продление контрактов на поставку вакцин «Конвасэл».

Замоскворецкий райсуд Москвы арестовал и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА Евгения Маковского. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Маковский заключен под стражу до 20 февраля 2024 года. В конце декабря в его отношении следователи возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.30 и ч.6 ст.290 УК РФ). Его предполагаемый сообщник Игорь Рудых обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следователей, Маковский потребовал 19,25 млн руб. у гендиректора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса. И.о. главы НИИ вакцин и сывороток планировал получить эту сумму за продление контрактов на поставку вакцин «Конвасэл», однако Иссерс обратился в правоохранительные органы.

Маковский занял пост и.о. директора НИИ вакцин и сывороток в сентябре 2023 года. Прежний руководитель Виктор Трухин был арестован по обвинению в растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). По версии следствия, ущерб от его действий превысил 436 млн руб. Ранее сообщалось, что ФМБА провело плановую проверку в сфере противодействия коррупции в научном учреждении. В ходе нее были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. За допущенные нарушения Трухин был уволен с должности главы НИИ вакцин и сывороток.

В ноябре 2022 года суд в Санкт-Петербурге арестовал заместителя директора института Андрея Васильева. Следствие считает, что он, будучи председателем единой комиссии по осуществлению закупок НИИ, получил от заместителя генерального директора одной из компаний взятку. Он должен был обеспечить победу фирмы в заключении госконтракта на 150 млн руб. Общая сумма взятки составила не менее 30 млн руб.

Фото: Freepik

Артем Косенок

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