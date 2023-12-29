В Москве задержали 12 человек за незаконную продажу сильнодействующих веществ в аптеках

В Москве пресекли деятельность организованной преступной группы, которая через аптеки сбывала лекарства, содержащие сильнодействующие вещества. Им удалось реализовать более 500 кг препаратов. По делу задержаны 12 человек, возбуждено 28 уголовных дел.

Правоохранители в Москве пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно сбывала препараты, содержащие сильнодействующие вещества. Их сбывали через аптеки, сообщает портал «МВД-Медиа». Криминальную организацию возглавляли родные брат с сестрой, а также их подруга.

Оптовые партии лекарства хранились на арендованном складе. Свою продукцию подозреваемые реализовывали через аптечные пункты, расположенные на территориях Юго-Восточного, Северного и Южного округов Москвы. Для конспирации они учредили три обособленных общества с ограниченной ответственностью, имеющих лицензии на продажу лекарственных препаратов, в состав которых входили сильнодействующие вещества. Финансово-хозяйственную деятельность вели фиктивные директора.

С января по октябрь 2022 года подозреваемым удалось реализовать не менее 500 кг лекарств, содержащих сильнодействующие вещества. Причем продавались они в большинстве случаев без рецептов и по значительно завышенным ценам.

«После вмешательства полицейских были закрыты пять аптечных пунктов. Изъято более 1300 флаконов тропикамида и около 20 тыс. таблеток, содержащих сильнодействующие вещества. По местам фактического проживания фигурантов и в аптеках задержаны трое предполагаемых организаторов и девять участников криминальной организации», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые легализовали более 60 млн руб., добытых преступным путем. Возбуждено 28 уголовных дел (ст.234, 174.1 и 210 УК РФ). Трое предполагаемых организаторов находятся под домашним арестом. В отношении их сообщников избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: fabrikasimf/Freepik

Артем Косенок

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