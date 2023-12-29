Минздрав предложил ввести дополнительные требования для реализации этанола

Минздрав намерен выдавать отдельную лицензию на оптовую продажу лекарственных препаратов с МНН этанол. Также предлагается установить дополнительные лицензионные требования для таких компаний. Документ разработан для пресечения случаев реализации оптовыми поставщиками лекарственных препаратов с МНН этанол не по назначению.

В Минздраве предлагают установить дополнительные требования для компаний, занимающихся оптовой реализацией этанола. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Министерство предложило выдавать отдельные лицензии на оптовую торговлю и перевозку лекарств с МНН этанол. Кроме того, для таких компаний будут установлены следующие дополнительные лицензионные требования:

наличие отдельных помещений (объектов) для хранения лекарственного препарата с МНН этанол;

осуществление фармацевтической деятельности не менее пяти лет до подачи заявления на получение лицензии в целях реализации этанола.

В пояснительной записке отмечается, что документ разработан для пресечения случаев реализации организациями оптовой торговли лекарственных препаратов с МНН этанол не по назначению.

В случае принятия документа он вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Все организации оптовой торговли лекарствами должны будут подать заявление о переоформлении лицензии до 31 декабря 2024 года.

Фото: Таисия Кубрина

Артем Косенок

Таисия Кубрина

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