В Москве провизорам-технологам готовы платить до 150 тысяч рублей

SuperJob опубликовал зарплаты провизоров-технологов в российских регионах. Больше всего им готовы платить в Москве и Санкт-Петербурге — до 125 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно. Меньше всего максимальные зарплаты предлагают в Волгограде.

Зарплатный максимум провизора-технолога в московских аптеках достигает 150 тыс. руб. в месяц. К таким выводам пришел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который изучил в декабре 2023 года предложения работодателей и ожидания претендентов.

Для сравнения: в Санкт-Петербурге провизоры зарабатывают до 125 тыс. руб., в Казани, Красноярске, Новосибирске и Краснодаре — до 100 тыс. руб. Меньше всего максимальный размер зарплат достигает в Волгограде — до 80 тыс. руб.