В США из-за смерти пациента остановлены КИ клеточной терапии Iovance

FDA приостановило клинические испытания (КИ) экспериментальной клеточной терапии Iovance Biotherapeutics на пациентах с немелкоклеточным раком легких после смерти одного из них. Задержка может затянуться на несколько месяцев. Акции компании упали примерно на 20%.

Новых пациентов включать в исследование пока не будут, но лечение тех, кто получил его ранее, продолжится. Предварительно смерть связана с этапом кондиционирования, когда пациент перед прохождением клеточной терапии получает короткий курс химиотерапии.

Терапия под названием LN-145 TIL, которая также разрабатывается для лечения меланомы, воздействует на белые кровяные клетки из опухоли: изымает, модифицирует их и вводит обратно в организм пациента, чтобы помочь иммунной системе уничтожить раковые клетки. Санкция FDA не влияет на другие испытания, проводимые компанией, включая исследование меланомы.

Ранее FDA одобрило применение иммунотерапевтического препарата Keytruda компании Merck & Co. на ранних стадиях немелкоклеточного рака легкого. Его можно будет применять в комбинации с химиотерапией в качестве лечения, назначаемого перед операцией либо после нее.

gxpnews