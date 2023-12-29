Крупнейшая в Южной Корее сделка на лицензирование ЛП заключена между Janssen и LegoChem

Южнокорейская LegoChem Biosciences подписала сделку на сумму $1,7 млрд о передаче лицензии на разработку и коммерциализацию своего онкопрепарата LCB84 с компанией Janssen (Johnson & Johnson). По данным местных СМИ, это самая крупная в стране сделка по передаче прав на лекарство.

Согласно условиям сделки партнеры будут совместно работать над текущими исследованиями первой и второй фаз LCB84. Janssen будет нести полную ответственность за клиническую разработку и коммерциализацию LCB84 по всему миру. Акции LegoChem, котирующиеся на бирже Kosdaq, подскочили на 10,4% и достигли отметки 57 400 вон ($44,29) за штуку на фоне этих новостей.

LCB84 – конъюгат антитело-препарат (antibody-drug conjugate, ADC). Терапия ADC считается прорывом в лечении опухолевых заболеваний. Согласно глобальным данным, собранным Корейским фондом развития лекарств, мировой рынок ADC-терапии вырастет с $7,7 млрд в 2023 году до $38,7 млрд в 2029 году при совокупном годовом темпе роста 23,7%.

В прошлом году LegoChem представила результаты испытаний LCB84 на животных, которые показали его превосходную эффективность. Ближайшим конкурентом LCB84 является Trodelvy от Gilead Sciences, предназначенный для лечения рака молочной железы, а также DS-1062BS компании Daiichi Sankyo и Datopotamab Deruxtecan от AstraZeneca.

gxpnews