Единственные поставщики пройдут обучение по работе с контрактной системой закупок

Единственные поставщики лекарств в регионах пройдут обучение по работе с законом № 44-ФЗ. Это позволит увеличить число территорий, работающих по такой схеме. Субъекты, сотрудничающие с единственными поставщиками, уже доказали экономию бюджета за счет сниженной наценки и сокращения номенклатурных перечней.

В ноябре в Комитете Госдумы по экономической политике прошло совещание о реализации субъектами России положений Федерального закона № 444-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». О его итогах сообщил председатель комитета Максим Топилин в письме, направленном высшим должностным лицам регионов. Документ есть в распоряжении «ФВ».

Законом с 1 июля 2024 года предусмотрено предоставление права органам исполнительной власти, государственным учреждениям субъекта РФ осуществлять закупки лекарственных средств, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий, расходных материалов, средств для дезинфекции, а также услуг по хранению и доставке соответствующих товаров, работ по ремонту и техобслуживанию медицинских изделий как у единственного поставщика у государственного унитарного предприятия.

Заказчики будут обязаны направлять в территориальный орган ФАС уведомление о такой закупке, а также включать в контракт обоснование его цены. Поставщики при исполнении таких государственных контрактов будут обязаны руководствоваться положениями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части требований к определению поставщиков.

Комитет рекомендовал Минздраву, Федеральному казначейству, ФАС в течение первого квартала 2024 года провести учебные семинары по организации работы единственных поставщиков в соответствии с законом № 44-ФЗ. Субъекты, которые намерены использовать эту схему работы, должны отправить в Минфин «дорожную карту». В соответствии с ней с 1 июля 2024 года будет происходить отбор поставщиков, заключение контрактов, взаимодействие с ЕИС, казначейское сопровождение контрактов.

Пока с единственными поставщиками работают лишь несколько регионов в стране. Нижегородская область стала одним из первых субъектов, закупающим препараты по этой схеме. Финансовый эффект от того, что медорганизации не хранят запас лекарств и медизделий, часть которого обычно приходится списывать, директор ГП НО «Нижегородская областная фармация» Павел Ястребов ранее оценил в 360 млн руб. за 2022 год, выгоду бюджета от «бесшовной» маркировки препаратов — в 12 млн руб. Это освободило 70 сотрудников медицинских организаций в месяц.

Фото: pressfoto/Freepik

Ольга Коберник

pharmvestnik