Юрист рассказала о набирающем обороте трудовом экстремизме

Работники все чаще стали обращаться в суд и выигрывать споры. Такая тенденция наблюдается последние четыре года. Причем суды встают на сторону сотрудников даже в случаях, если те уволились по собственному желанию.

Работникам выгодно судиться, заявила спикер SFE & Marketing Excellence Academy по вопросам трудового права Мария Школьникова. Она отметила, что увольняющиеся или уволенные сотрудники делают все, чтобы иметь возможность пойти в суд, где добиваются восстановления на работе, а иногда и солидной компенсации.

Рост числа поданных исков и популярность такого способа решения споров с работодателем подкрепляется реальной судебной практикой. «В последние годы суды все чаще становятся на сторону работников», — отметила эксперт. Если ранее работники выигрывали не больше 40% всех споров, то сегодня суд становится на их сторону более чем в 80% случаев.

Фото: Freepik

Елена Григорьева

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