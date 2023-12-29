Правительство продлило на два года запрет на вывоз из России медоборудования

Правительство приняло постановление о продлении срока действия ограничений на вывоз из России ряда товаров и оборудования. Запрет будет действовать до конца 2025 года.

Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается еще на два года – до 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление № 2285 от 23.12.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Так, экспортное ограничение распространяется в том числе на медицинское оборудование. Его вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза. При этом документом предусмотрен ряд исключений: экспортные ограничения не будут распространяться на образцы медизделий, ранее ввезенные в Россию для государственной регистрации.