На российском рынке появятся аналоги «Оземпика»

Правительство второй раз выдало принудительную лицензию. «Герофарм» и «Промомед» смогут выпускать семаглутид без разрешения патентообладателя. Препараты уже зарегистрированы, а «Промомед» даже успел ввести свой дженерик в оборот.

Правительство выдало принудительную лицензию, позволяющую выпускать препараты с МНН семаглутид без разрешения патентообладателей, двум отечественным компаниям — «Герофарм» и «Промомед». Это следует из распоряжения правительства № 3937-р от 27.12.2023, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно документу, компании смогут до конца 2024 года использовать изобретения, охраняемые патентами Novo Nordisk:

№2401276 «Производные глюкагон-подобного пептида-1 (glp-1)»;

№2421238 «Пептидная композиция, содержащая пропиленгликоль, являющаяся оптимальной для изготовления и применения в инъекционных устройствах»;

№2434019 «Ацилированные glp-1 соединения»;

№2643515 «Дипептид, содержащий непротеиногенную аминокислоту»;

№2657573 «Применение долгодействующих пептидов glp-1»;

№2768283 «Семаглутид при сердечно-сосудистых состояниях»;

№2777600 «Композиции на основе glp-1 и пути их применения».

По условиям принудительного лицензирования компании должны будут компенсировать оригинатору 0,5% фактической выручки.

Оригинатор выпускает препарат под брендом «Оземпик», но в ноябре 2022 года компания уведомила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о прекращении поставок препарата в Россию. Препарат показан для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа для улучшения гликемического контроля в качестве моно- или комбинированной терапии. Однако его также применяют и офф-лейбл для снижения веса.

Компании зарегистрировали свои дженерики через год — в октябре 2023 года. Тогда же глава компании «Герофарм» Петр Родионов сообщал, что компания запросила принудительную лицензию. Он уточнил, что компания пыталась связаться с оригинатором, но ответа не получила.

«Промомед» же не стал дожидаться официального документа и ввел препарат в оборот уже в ноябре. Первые две серии были введены 27 ноября. Еще две — 5 и 7 декабря. В компании поясняли, что наличие именно принудительной лицензии не является определяющим в стратегии помощи больным социально значимым заболеванием компании. «Мы находимся в переписке с компанией «Ново Нордиск» и не получили от них запрет на отгрузки», — также сообщали в компании.

В пресс-службе «Герофарма» уточнили, что планируют выпустить в гражданский оборот первую партию в объеме 250-300 тыс. упаковок. Компания также рассчитывает успеть поставить препарат в аптеки еще в 2023 году.

Это второй случай, когда правительство выдало принудительную лицензию на производство препарата, согласно ст. 1360 Гражданского кодекса. Впервые это случилось в январе 2021 года, когда аналогичное разрешение получила компания «Фармасинтез» на выпуск ремдесивира. Тогда поводом для такого решения стало длительное отсутствие регистрации предельной отпускной цены на оригинальный препарат «Веклури» от Gilead Sciences.

Фото: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com

Маргарита Грошева

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