Россельхознадзор: импорт ветлекарств был актуален, пока мы полагались на зарубежную генетику животных

Уход иностранных производителей ветеринарных препаратов стал стимулом для развития российских компаний и создания собственных информационных баз, служащих ориентиром для разработок. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» озвучил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Ранее, по его словам, Россия полагалась на зарубежную генетику сельскохозяйственных животных и, соответственно, на импортные вакцины и лекарства. Это было нецелесообразно: многие иностранные препараты давали не те эффекты, которые ожидались.

Теперь же одной из приоритетных злободневных задач для развития отечественного животноводства на фоне ухода западных компаний является обеспеченность вакцинами. «Мы это предусмотрели. В первую очередь это касается вакцин для крупного рогатого скота, для птицы и свиней», – сказал чиновник.

При этом, добавил он, компании из недружественных стран, например Boehringer Ingelheim и Zoetis, все еще имеют возможность поставлять вакцины в Россию. Также власти предусмотрели возможность поставок из Бразилии, Аргентины, Уругвая и Китая. «Выбрали золотую середину, когда есть возможность ввести из-за рубежа то, чего не хватает сегодня», – подчеркнул Сергей Данкверт.

Ранее он сообщил, что отечественное производство вакцин выросло на 37% по сравнению с 2021 годом. А в январе – ноябре 2023 года отечественные и зарубежные ветпроизводители ввели в гражданский оборот в РФ более 36,4 млрд доз препаратов, из которых 18,4 импортного производства.

gxpnews