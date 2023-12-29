Исследование: бензодиазепин повышает риск выкидыша почти на 70%

Успокоительные препараты на основе бензодиазепина назначаются для борьбы с тревогой, в том числе беременным пациенткам. При этом, согласно исследованию, проведенному китайскими врачами Национального университета Тайваня в 2004-2018 годах, это вещество способно проникать через плаценту внутрь плода, что потенциально нарушает внутриутробное развитие ребенка. Об этом говорится в статье научного журнала JAMA Psychiatry.

В частности, прием таких препаратов повышает риск выкидыша на 69%. «При этом употребление некоторых популярных форм этих препаратов, в том числе „Флудиазепама”, повышает этот риск в 2,52 раза», – говорится в статье. Кроме того, риск увеличивался при употреблении большой дозы.

Всего в ходе исследования было изучено течение 3,05 млн беременностей у 1,9 млн женщин схожего возраста. Из них 4,4% были прерваны выкидышем (136 134 матери). Врачи подчеркивают, что необходимо пересмотреть действующие рекомендации по работе с беременными в части назначения успокоительных средств.

gxpnews