В Москве обнаружился канал сбыта тропикамида, принесший организаторам 60 млн рублей

В Москве пресечена деятельность преступной группировки, промышлявшей незаконным сбытом сильнодействующих веществ через аптеки — без рецепта. Пять точек продажи действовали на территории Юго-Восточного, Северного и Южного округов столицы, а для хранения «товара» применялось арендованное помещение. Об этом рассказали в МВД РФ.

Во главе группировки стояли «уроженцы одного из государств Закавказья», — они находятся под домашним арестом, а всего в нее вошли 12 человек. Остальным суд избрал меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также подписки о невыезде. Изъято более 1 300 флаконов тропикамида и около 20 тысяч таблеток, содержащих сильнодействующие вещества.

Сообщники учредили три обособленных ООО, и получили на них лицензию на продажу лекарственных препаратов, в состав которых входили сильнодействующие вещества. С начала 2022 года они продали не менее 500 кг лекарств с сильнодействующими веществами. По данным Росфинмониторинга в результате преступной деятельности они легализовали более 60 млн рублей.

Ранее в ноябре в Москве задержали четырех человек, подозреваемых в нелегальном сбыте косметологических средств. У них изъят товар на сумму свыше 100 млн рублей.

gxpnews