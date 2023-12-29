Семаглутид от Novo Nordisk принудительно лицензировали в РФ

Правительство РФ выдало двум российским компаниям «Герофарм» и «Промомед» принудительную лицензию на семаглутид (препараты от ожирения и диабета Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk), патент на который действует до 2035 года.

Мера продиктована «крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан», отмечается в распоряжении правительства. Российские компании смогут производить лекарства в обход патента до 31 декабря 2024 года.

«Разрешить ООО «Герофарм» и ООО «Промомед рус» использование изобретений, охраняемых российскими патентами №2401276, №2421238, №2434019, №2643515, №2657573, №2768283, №2777600 <…> без согласия компании», — говорится в документе.

Семаглутид включен в перечень ЖНВЛП. Однако осенью 2022 года производитель Novo Nordisk уведомил Росздравнадзор о решении прекратить поставки препарата в РФ с 2024 года. Тогда Ozempic исчез из российских аптек.

В начале октября 2023 года «Герофарм» зарегистрировала первый аналог знаменитого ЛП в РФ — «Семавик», а в октябре подала заявку на принудительное лицензирование.

«На протяжении всего лета мы отправляли письма компании Novo Nordisk на предоставление нам прав на патент, чтобы мы могли выпускать препарат на территории РФ. Ответа мы не получили. С учетом ухода компании-оригинатора, о котором она официально заявила, и на основании того, что есть реальная потребность, мы считаем, что у правительства РФ есть все основания для выдачи принудительной лицензии», – говорил в октябре 2023 года генеральный директор компании Петр Родионов. В течение месяца с даты получения лицензии компания готова передать препарат в аптеки.

Препарат с МНН семаглутид производства компании «Промомед» носит название «Квинсента». В компании уверены, что выпуск отечественных препаратов против диабета и ожирения позволит закрыть возникший в стране еще в 2022 году дефицит аналогичных препаратов, связанный с прекращением поставок Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk.

В сентябре компания вывела «Квинсенту» на рынок, а уже в октябре смогла получить регистрационное удостоверение от Минздрава. СМИ ранее сообщали, что несмотря на наличие патента у компании-разработчика Ozempic, в России аналоговый препарат уже ввели в гражданский оборот.

gxpnews