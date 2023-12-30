«Промомед» готов обеспечить полную потребность пациентов РФ аналогом Ozempic

Российская компания «Промомед» уже ввела в гражданский оборот более 120 тысяч упаковок «Квинсенты» – своего аналога оригинального ЛП датской компании Ozempic. Производитель сообщил GxP News, что не обращался в государственные органы за разрешением на использование других изобретений, охраняемых патентами, и продолжает общение с компанией Novo Nordisk.

Ранее Правительство РФ выдало двум российским компаниям – «Герофарм» и «Промомед» – принудительную лицензию на семаглутид (препараты от ожирения и диабета Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk), патент на который действует до 2035 года. Разрешительные документы выданы на один год.

«Решение о выдаче разрешения на использование изобретения приняло правительство в связи с необходимостью охраны здоровья граждан. Наши производственные и исследовательские планы всегда будут направлены на приоритизацию обеспечения пациентов жизненно важными препаратами. При этом действия нашей компании всегда соответствуют требованиям законодательства. Как социально ответственная компания, мы продолжаем общение с Novo Nordisk. Подобное международное сотрудничество будет способствовать не только разрешению сложившейся ситуации, но и развитию инновационной деятельности в нашей стране», – сообщила пресс-служба «Промомеда» о планах компании продлить лицензию в конце 2024 года. Отвечая на вопрос о планах производства на 2024 год, производитель заявил о готовности обеспечить полную потребность пациентов РФ, запасы готовой продукции и производственные возможности уже позволяют при необходимости поставить больше годовой потребности страны.

Компания «Промомед» подчеркнула, что локализовала на территории РФ полный цикл производства препарата: от субстанции до готовой лекарственной формы. «Собственная технология производства субстанции позволяет обеспечить высокое качество препарата, по некоторым параметрам даже превосходящее предшественника», – отмечает пресс-служба.

Так, компания рассматривает возможности экспортирования своего ЛП «Квинсента» в другие страны. «Мы полностью готовы к организации развития экспорта данного продукта. Мы уважаем международные нормы в отношении охраны интеллектуальной собственности и будем исходить из требований законодательства каждой конкретной страны», – сообщили в пресс-службе.

Однако «Промомед» утверждает, что не обращалась в государственные органы за разрешением на использование других изобретений, охраняемых патентами. «Мы фокусируемся на разработке собственных технологий производства субстанций и готовых лекарственных форм для широкого спектра препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Более того, в нашей стране идет регулярный мониторинг хода импортозамещения и развития инноваций. В своей практической деятельности и юридическом обосновании их правомерности мы также исходим из твердого понимания, что в текущей политико-экономической ситуации наше государство нацелено прежде всего на обеспечение национальной фармацевтической безопасности, когда забота о пациентах является приоритетом над возможными интересами уходящих с российского рынка иностранных фармкомпаний», – ответила пресс-служба компании.

«Уважение и надлежащая защита прав на интеллектуальную собственность способствуют развитию технологий и здоровой конкуренции. Нам видится, что социально ответственные компании, вне зависимости от их страны происхождения, всегда приоритизируют здоровье пациентов и, следовательно, смогут прийти к соглашению с российскими компаниями и вместе работать над лекарственным обеспечением», – считает компания.

Что касается соблюдений правил принудительного лицензирования, по которым компании, получившие лицензию, должны компенсировать оригинатору 0,5% фактической выручки, «Промомед» сообщил GxP News, что находится в процессе изучения всех деталей постановления.

В российском представительстве Novo Nordisk отказались от комментариев.

gxpnews