В ФМБА разработали технологию заготовки сухой плазмы крови

Специалисты Российского НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России разработали технологию заготовки лиофилизированной (сухой) плазмы крови. Продукт готов и «очень востребован силовыми структурами», рассказала глава агентства Вероника Скворцова в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Особо выделяется универсальный продукт самой редкой, четвертой группы, резус-отрицательный, который можно вводить любому человеку без определения группы крови, что очень важно в ситуациях, когда затруднительно проверить группу крови», – уточнила она.

Она также заявила, что страна «обеспечена для клинического применения и кровью, и всеми необходимыми компонентами». Без ограничений, добавила Скворцова, кровь получают все медицинские организации во всех субъектах РФ.

Также она поведала о стратегическом резерве, который создан для экстренной одноразовой подачи крови и компонентов. «Уже сейчас это 26 тысяч литров цельной крови, из них 7500 – это редкие формы, и 450 тысяч литров плазмы», – подчеркнула чиновница.

В ответ Михаил Мишустин заявил, что необходимо увеличивать объемы производства препаратов из плазмы и «создавать новые, востребованные нашими людьми». Он подчеркнул значимость вовлечения в донорство жителей четырех новых российских регионов.

gxpnews