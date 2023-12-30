Москва заключит офсетный контракт на поставку лекарств на 7,1 млрд рублей

Новый конкурс предполагает заключение контракта на поставку препаратов по 52 МНН и 24 группам в 2027–2030 годах на 7,083 млрд рублей, причем больше всего столичные власти планируют потратить на коагулянт ромиплостим (почти 2 млрд рублей), противоопухолевый препарат анастрозол (616 млн рублей) и иммунодепрессант цертолизумаба пэгол (611 млн рублей).

В разрезе категорий лекарств больше всего наименований для поставок у противоопухолевых (9 позиций) и психотропных (10 пунктов) препаратов.

Согласно проекту контракта, инвестор должен вложить в отладку и развитие производства минимум 1 млрд рублей в течение четырех лет с даты заключения контракта, обеспечить регистрацию лекарств и поставить их по утвержденному графику.

Последний лекарственный офсет Москвы для производства противоопухолевых, гипогликемических препаратов, антикоагулянтов и противоревматических средств в начале года получила «Р-Фарм», снизив цену на торгах с 7,5 до 4,8 млрд рублей. Эта же фармкомпания заключила еще один подобный договор на 1 млрд рублей.

В 2023 году аналогичный конкурс также выигрывала компания «Велфарм-М», которая в январе 2023-го запустила первую линию своего нового завода в ОЭЗ «Технополис «Москва». По условиям контракта на 2,9 млрд рублей, «Велфарм-М» вложит 300 млн рублей своих инвестиций.

Реализует офсетный контракт на производство препаратов и «Фармасинтез» – стоимость поставок ограничена суммой 2,4 млрд рублей, обязательства инвестора – 400 млн рублей.