Производство лекарств в ноябре выросло на 31,5% в рублях

RNC Pharma сообщила о росте в ноябре производства лекарств в рублях на 31,5%. Объем отгрузок со складов составил 67,1 млрд руб. Прирост в упаковках относительно ноября 2022 года составил 3,8% — положительный показатель фиксируется пятый месяц подряд.

Суммарно за период с января по ноябрь 2023 года в России было выпущено готовых ЛП на сумму 649,4 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2022 года при проведении расчетов в рублях составляет 6%. Натуральный объем выпущенной с начала текущего года продукции достиг 3,71 млрд упак., это на 2,6% меньше, чем в январе—ноябре 2022 года. Причем если общий объем произведенной в нашей стране продукции в упаковках все еще в зоне отрицательных значений, то динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) с итогами ноября уже выходит в ощутимый плюс на уровне 0,9%. Всего за первые одиннадцать месяцев текущего года локализованные в России фармпроизводители отгрузили 73,1 млрд МЕД готовых ЛП. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

В ноябре 2023 года рублевый объем отгрузок ГЛП со складов российских производителей составил 67,1 млрд руб., а долгосрочная динамика установила абсолютный рекорд текущего года 31,5% (в рублях). Прирост в упаковках относительно ноября 2022 года составил 3,8% — положительный показатель фиксируется пятый месяц подряд. Всего в анализируемом периоде фармпром поставил порядка 377,5 млн упак. ЛП, это эквивалентно 7,6 млрд МЕД, а долгосрочная динамика в минимальных единицах составила без малого 9,2%.

В фармпроме сохраняется разнонаправленная динамика отгрузок в разрезе по ОТС/Rx-ассортименту. Группа безрецептурных препаратов относительно января—ноября 2023 года показала сокращение отгрузок на 6,6%, выпуск же рецептурного ассортимента вырос на 2,3% в упаковках. В общем объеме произведенной продукции ОТС все же до сих пор доминирует, в анализируемом периоде данная категория занимала 52,7% от общего объема выпуска. Но, учитывая отрицательную динамику, эта доля за год сократилась сразу на 2,3%.

В группе безрецептурных препаратов в январе—ноябре 2023 года продукцию отгружали 188 корпораций — это на шесть больше, чем годом ранее. В числе абсолютных рекордсменов с точки зрения динамики можно отметить компании «Брынцалов А» (рост в 13,1 раза) и «Фармасинтез» (в 9,8 раза). Обе выпускают очень ограниченный ассортимент ОТС-препаратов. Первая в анализируемом периоде отгружала всего два наименования, в частности антисептический препарат «Биоасептик» и комбинированный анальгетик «Цитрапар». Безрецептурный портфель «Фармасинтеза» чуть шире, в текущем году проходили отгрузки трех торговых марок, максимальный вклад в динамику внесли НПВП «Нексемезин» и «Ибупрофен». Обе компании находятся далеко за пределами топа, а в числе поставщиков из TOP20 лучший результат показывает «Гротекс» (+38% в упаковках), основной вклад в динамику компании внесли адаптогенный препарат «Трекрезан» и назальный деконгестант «Ксилокт».

По категории рецептурных препаратов в январе—ноябре 2023 года число производителей значительно шире, отгрузки осуществляли 372 компании, причем за год их количество увеличилось на 22 штуки, правда, здесь масса примеров компаний, которые занимаются контрактным производством, осуществляя упаковку in bulk, ввезенного из Индии и других регионов. Причем даже этап упаковки осуществляется на контрактных площадках. Максимальную динамику из числа компаний в TOP20 показали компании «Новартис» (+71% в упаковках) и «Обновление» (+57%). Первая наращивала объемы отгрузок препарата «Эналаприл-Гексал», который выпускается на мощностях компании в Санкт-Петербурге, также значительный вклад в динамику внесли препараты «Сотагексал» и «Юперио». Успех второго производителя был обеспечен в основном поставками препаратов «Бисопролол», «Эналаприл» и «Фуросемид».

Фото: Freepik

Артем Косенок

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