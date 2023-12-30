Юрист обозначила ограничения для привлечения работников к сверхурочному труду

Работа в выходной и сверхурочный труд требуют не только согласия сотрудника и повышенной оплаты. Они возможны лишь в конкретных случаях, которые указаны в ТК РФ, и их еще необходимо обосновать и оформить. Это зона особого риска, считают юристы.

Привлечение работников к сверхурочному труду или работе в выходной — зона особого риска для работодателя, подчеркнула в своей авторской колонке в «ФВ» управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина. Если компания не докажет свое решение, практика встает на сторону работника.

Сверхурочная работа возможна лишь в конкретных случаях, которые указаны в ТК РФ, и ее еще необходимо обосновать и оформить, отметила Кожемякина.

По закону работа в выходные и праздники запрещена, добавила Кожемякина. Привлечь можно в четко ограниченных случаях, которые перечисляет ст.113 ТК РФ. «Закон не регламентирует, как часто можно привлекать к дополнительным работам в выходные. Но практика показывает, что такой труд обязательно надо обосновать важными причинами и он не должен быть регулярным и постоянным», — констатировала она.

Фото: cookie_studio/Freepik

Сергей Рякин

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