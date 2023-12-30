Правительство продлило действие особенностей предоставления разрешений и госуслуг

Утверждено постановление о продлении действия постановления об особенностях разрешительных видов деятельности до конца 2024 года. Также до конца 2029 года были отменены госпошлины за предоставление лицензии.
Правительство продлило действие постановления о сокращении сроков предоставления услуг. Соответствующее постановление № 2269 от 23.12.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 353 от 12.03.2022.
Согласно документу, до конца 2024 года продлена возможность упрощения разрешительных процедур по решению госорганов. Они смогут принимать решения о сокращении сроков предоставления услуг:
- в сфере разрешительной деятельности;
- по сокращению обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для получения разрешений;
- по временной отмене оценки соответствия обязательным требованиям.
На 12 месяцев продлено действие регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, сроки которых истекают в 2024 году, а также разрешений на временное обращение лекарств, выданных в рамках Постановления Правительства РФ от 05.04.2022 № 593, сроки по которым истекают 31.12.2023.
Также до 31 декабря 2029 года были отменены госпошлины за предоставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий и продление срока действия лицензии.
Фото: Артем Косенок