Правительство продлило действие особенностей предоставления разрешений и госуслуг

Утверждено постановление о продлении действия постановления об особенностях разрешительных видов деятельности до конца 2024 года. Также до конца 2029 года были отменены госпошлины за предоставление лицензии.

Правительство продлило действие постановления о сокращении сроков предоставления услуг. Соответствующее постановление № 2269 от 23.12.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 353 от 12.03.2022.

Согласно документу, до конца 2024 года продлена возможность упрощения разрешительных процедур по решению госорганов. Они смогут принимать решения о сокращении сроков предоставления услуг:

в сфере разрешительной деятельности;

по сокращению обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для получения разрешений;

по временной отмене оценки соответствия обязательным требованиям.

На 12 месяцев продлено действие регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, сроки которых истекают ‎в 2024 году, а также разрешений на временное обращение лекарств, выданных ‎в рамках Постановления Правительства РФ ‎от 05.04.2022 № 593, сроки по которым истекают 31.12.‎2023. Также до 31 декабря 2029 года были отменены госпошлины за предоставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий и продление срока действия лицензии.

Фото: Артем Косенок