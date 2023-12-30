Россельхознадзор заблокировал 4500 сайтов по продаже ветпрепаратов

C начала 2023 года Россельхознадзор инициировал блокировку более 4500 сайтов, которые продавали ветеринарные лекарства, не имея на то лицензии, либо предлагали контрафактный товар. Об этом в службе сообщили, подводя итоги работы за год.

Кроме того, в ведомстве отметили, что с начала января выдана 481 лицензия на осуществление фармдеятельности, связанной с ветпрепаратами. «Услуга предоставляется посредством портала ЕПГУ, сроки предоставления услуги сокращены в три раза, количество запрашиваемых документов – до одного», – отмечается в сообщении.

Также в Россельхознадзоре напомнили о продолжающемся действии моратория на проверки. В связи с этим основной акцент был сделан на профилактической работе по предотвращению нарушений требований законодательства в сфере обращения ветпрепаратов. Всего проведено 48,6 тысячи профилактических мероприятий (в том числе 42 901 информирование, 3925 консультирований, 1320 профилактических визитов). Выдано 487 предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства.

Ранее аналитическая компания RNC Pharma представила анализ розничного рынка ветеринарных лекарств в России, рост которого в рублевом выражении увеличился по сравнению с первым-третьим кварталом 2022 года более чем на 24% и достиг объема в 27,7 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС).

«Основным драйвером роста рынка стала взрывная динамика в онлайн-канале: в 2,3 раза в рублевом выражении и в 2,7 – в натуральном. Офлайн также растет, но показатели динамики не столь впечатляющие», – говорится в отчете.

gxpnews