«Герофарм» выпустит порядка 300 тысяч упаковок аналога Ozempic до конца года

В компании «Герофарм» GxP News прокомментировали получение принудительной лицензии на аналог Ozempic от Novo Nordisk – «Семавик» (МНН семаглутид). В связи с разрешением на производство препарата в обход патента датской компании уже до конца 2023 года «Герофарм» выпустит в оборот первую партию в размере 250-300 тысяч упаковок. Этот объем – годовая уходимость референтного препарата РФ, пояснили GxP News в российской компании.

«Но мы видим, что потребность в семаглутиде на российском рынке в действительности может быть гораздо выше. В России 4,5 млн пациентов, большинство из них страдают сахарным диабетом второго типа, и именно для них актуальна терапия семаглутидом», – пояснили в пресс-службе.

Чтобы удовлетворить эту потребность, «Герофарм» будет наращивать объемы. Производственные мощности компании позволяют производить порядка 5 млн упаковок в год, но реальный объем будет зависеть от спроса и потребности системы здравоохранения.

Кроме того, в компании не исключили, что действие принудительной лицензии будет продлено, – сейчас она действует до конца 2024 года. «Мы будем ориентироваться на спрос и ситуацию на рынке. Если потребность в препарате сохранится и она будет не удовлетворена, то мы будем искать законные возможности для продолжения производства», – подчеркнули в «Герофарме».

Напомним: Правительство РФ выдало «Герофарму» и «Промомеду» принудительную лицензию на семаглутид, патент на который действует до 2035 года. Мера продиктована «крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан», отмечается в распоряжении правительства. В российском представительстве Novo Nordisk отказались от комментариев.

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