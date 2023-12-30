В Северной Осетии за 4,2 млрд рублей построят завод фармсубстанций

В правительстве Северной Осетии рассказали о планах ООО «ФСАГ» (принадлежит московскому АО «Иннотехнологии») построить завод по производству фармацевтических субстанций. Объем инвестиций в проект оценивается в 4,2 млрд рублей, в том числе заемных средств.

Инициатору строительства предоставлена земля в аренду на 49 лет. Это будет первое производство предприятия в республике. На заводе будет создано 117 рабочих мест.

Напомним: в 2025 году в Северной Осетии ожидается открытие первого в регионе завода по производству лекарств. На предприятии, которым будет управлять ООО «ПМК-Фарма», наладят производство препаратов из списка дефектурных для лечения онкологических заболеваний.

gxpnews