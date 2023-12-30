«Герофарм»: Novo Nordisk находится в недружественной стране, это может являться основанием для отмены компенсаций

В компании «Герофарм» GxP News прокомментировали условия правил принудительного лицензирования, по которым компании, получившие лицензию, должны компенсировать оригинатору 0,5% фактической выручки. Однако российский производитель считает, что Novo Nordisk находится в недружественной для России стране, это может являться основанием для отмены компенсаций. В российском представительстве Novo Nordisk отказались от комментариев.

Фармкомпания сообщила изданию, что для вывода на рынок собственного аналога Ozempic, признанного дефектурным, в сжатые сроки сфокусировалась на производстве готовых лекарственных форм внутри страны из импортируемой субстанции.

«В качестве поставщика была выбрана компания ZPC (частная китайская компания Zhejiang Petroleum & Chemical. – Прим. ред.), которая является партнером ведущих международных фармацевтических компаний в таких направлениях, как онкология, эндокринология, в том числе сахарный диабет. В то же время „Герофарм” ведет работу над обеспечением производства субстанции на собственных производственных мощностях. В качестве поставщика шприц-ручек была выбрана швейцарская компания Ypsomed – ведущий разработчик и производитель систем для инъекций и инфузий для самостоятельного введения лекарственных средств. „Герофарм” на протяжении многих лет сотрудничает с Ypsomed в области лечения сахарного диабета», – сообщила пресс-служба «Герофарма» GxP News.

Производитель не исключил возможность экспорта своего аналога в другие страны. «Потребность в семаглутиде в мире очень высока. Мы планируем искать возможности для ее удовлетворения за рубежом, но исключительно в рамках закона», – подчеркнула компания.

Российская компания также не исключает возможности заявки на принудительное лицензирование других препаратов с действующими патентами. «„Герофарм” действует при разработке и производстве препаратов в интересах пациентов. Если жизненно необходимые лекарственные средства зарубежного производства будут исчезать с российского рынка, компания может взять на себя обязательства по обеспечению их доступности для российских пациентов», – ответила GxP News компания.

Ранее компания «Герофарм» сообщала, что выпустит порядка 300 тысяч упаковок аналога Ozempic до конца этого года.

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