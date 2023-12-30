Мантуров: «Объем инвестиций в капитал химических компаний в 2023 году в два раза превысил уровень 2020 года»

Представители компаний химической отрасли ознакомили заместителя председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с последними разработками химической промышленности на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, передает пресс-служба Минпромторга.

Денису Мантурову продемонстрировали образцы современных клеевых составов, средств бытовой химии, огнестойкого масла, а также образцы отечественной косметической продукции. Многие из более 20 представленных продуктов и продуктовых линеек были созданы при непосредственной поддержке Минпромторга России. Также компании рассказали о своих планах по разработкам новых продуктов и развитию своих инжиниринговых центров в 2024 году, которые должны внести свой вклад в повышение уровня технологического суверенитета.

«Общий объем инвестиций в основной капитал химических компаний в 2023 году почти в два раза превысил уровень 2020 года. Мы видим стабильный рост потребления продукции химического комплекса со стороны различных отраслей. По итогам года мы ожидаем показатель на уровне 8,3 трлн рублей, что на 11,5% больше прошлого года. Российскими химиками ведется огромная работа. Сегодня компании представили лишь ее часть. Все больше российских компаний запускают производство на основе собственных технологий и разработок, что однозначно укрепляет технологический суверенитет химического комплекса и отечественной промышленности в целом», – отметил Денис Мантуров.

Общий объем государственной поддержки организациям химического комплекса в 2023 году составил порядка 30 млрд рублей. Наибольший прирост производства в натуральном выражении показали отрасли переработки полимеров, отрасли производства изделий из полимеров, красителей, пигментов и минеральных удобрений. В 2023 году успешно реализовано 16 инвестиционных проектов в 12 субъектах на сумму 100,4 млрд рублей. Пресс-служба также сообщает, что приоритеты по развитию химической промышленности до 2030 года будут заложены в важнейший проект технологического суверенитета (импортозамещения критической химической продукции), разработка и утверждение которого запланированы на 2024 год.

gxpnews