В Самаре объявили межрегиональный офсет на производство медицинских перчаток

Конкурс объявлен 26 декабря 2023 года. Предполагается, что победитель должен в течение десяти лет поставлять нитриловые неопудренные нестерильные смотровые перчатки двум получателям. Поставки в московское медучреждение предполагают 25 типоразмеров по КТРУ, в самарское ГКУ – 5 типоразмеров. Розничная цена варьируется от 3,45 до 41,5 рублей за единицу.

Объем инвестиций, который должен быть вложен в развитие производства перчаток на территории Самарской области, в технической документации не раскрывается. Срок подачи заявок завершится в середине января 2024 года.

Планы по объявлению первого пилотного офсетного контракта на локализацию производства нитриловых перчаток на территории Самарской области мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в апреле 2023 года. Тогда предполагалось, что минимальный объем инвестиций, которые должна вложить в производство компания-победитель, оценивается в 100 млн рублей. В обмен власти региона и Москвы должны были бы закупать продукцию предприятия в течение десяти лет, причем стоимость поставляемой по офсетному контракту продукции была бы ниже в сравнении с закупками по стандартным процедурам ежегодных торгов.

В Самарской области уже организовано производство нитриловых перчаток, этим занимается Самарский завод медицинских изделий (СЗМИ). Он был введен в эксплуатацию весной 2021 года в особой экономической зоне «Тольятти». Объем инвестиций в проект составил 729 млн рублей, мощность – 108 млн пар изделий в год. Завод стал крупнейшим производством профильных медизделий в России, на церемонию открытия приезжал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.