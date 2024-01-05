Названы самые быстрорастущие в 2023 году американские фармкомпании

Издание Xtalks проанализировало данные Financial Times по совокупному годовому темпу роста среди быстрорастущих биотехнологических компаний США в 2023 году. Первая среди них — американская Moderna.

Биотехнологические и фармкомпании продолжают вкладывать значительные средства в сферу исследований и расширяют область терапевтического применения своих препаратов. Издание Xtalks проанализировало данные Financial Times по совокупному годовому темпу роста (CAGR) среди быстрорастущих биотехнологических компаний США в 2023 году.

На первом месте оказалась Moderna. По итогам 2023 года производитель планирует довести продажи до 6—8 млрд долл., в зависимости от того, каких масштабов достигнет вакцинация против COVID-19 в США. Долговременные инвестиции в исследования привели к быстрому расширению портфолио Moderna в этом году, особенных успехов она добилась в области технологии мРНК, которая использовалась в вакцине против коронавируса и принесла компании всемирную известность.

На III фазе разработки находятся четыре мРНК-вакцины против разных инфекционных заболеваний. В этот список входит недавно представленная на одобрение FDA вакцина против респираторно-синцитиального вируса, а также индивидуализированная неоантигенная вакцина для лечения меланомы. Ожидается, что последнюю выведут на рынок с 2024 по 2026 год.

Фото: jannoon028/Freepik

Николай Соколов

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