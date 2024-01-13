Закупки лекарств по региональной льготе выросли

За 11 месяцев 2023 года госзакупки лекарств снизились в рублях на 12% и в упаковках на 10%. Из всех сегментов положительная динамика только у региональной льготы, остальные показали снижение.
В январе—ноябре 2023 года госзаказчики всех уровней закупили 574,6 млн упаковок лекарств на 730,4 млрд руб., подсчитал «ФВ», по данным AlphaRM. В 2022 году в этот же период поставки по госзаказу были 635,7 млн упаковок на 825,7 млрд руб.
Как росли закупки в разных сегментах
Самая крупная часть госзакупок приходится на госпитальный рынок и поставки препаратов для поликлиник. За 11 месяцев 2023 года для больниц и поликлиник закуплено лекарств на 279,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это меньше на 18%.
Больше всего в сегменте потрачено денег на противоопухолевые препараты — 141,2 млрд руб., на 4% больше по сравнению с 2022 годом. На втором месте антибиотики —14 млрд руб. (-24%), цитостатические гормональные препараты — 10,2 млрд руб. (+16%).
Динамика госзакупок в январе—ноябре 2023 года
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Второй по размеру сегмент — региональная льгота, куда входят также закупки для «Круга добра». Для фонда за 11 месяцев 2023 года закуплено препаратов на 57,4 млрд руб., это на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Доля «Круга добра» в региональной льготе составила 25%.
Без закупок для фонда региональная льгота составила 174,5 млрд руб., это больше на 6% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Здесь на первом месте также противоопухолевые лекарства (40,6 млрд руб.), на втором месте лекарства, используемые при диабете, (35,6 млрд руб.), на третьем — иммунодепрессанты (16 млрд руб.).
Закупки по федеральной льготе снизились на 24%. Больше всего в сегменте средств потрачено на антикоагулянты (20,4 млрд руб.), прочие препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы (15 млрд руб.), а также противоопухолевые лекарства (13,2 млрд руб.).
Закупки по целевым программам снизились на 21%. Наибольшие затраты пришлись на противовирусные препараты системного действия, в частности на антиретровирусные лекарства (54 млрд руб.), вакцины (29,4 млрд руб.) и противоопухолевые (8,8 млрд руб.).
Лидеры рынка
Первую строчку среди корпораций, чьи препараты поставляются по госзаказу, заняла швейцарская Roche. В прошлом году она также была лидером. На втором месте швейцарский производитель Novartis, который поднялся с четвертой строчки. На третьем месте AstraZeneca, которая в прошлом году была на втором месте.
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи пока еще попадает в рейтинг, но, скорее всего, в следующем году института уже в первой десятке не будет, так как пока государство приостановило закупку противоковидной вакцины. Однако НИИ им. Н.Ф. Гамалеи зарегистрировал обновленную вакцину, которая может заменить старую.
|TOP10 корпораций по объему госзакупок лекарств в январе—ноябре 2023 года
|Корпорация
|Объем закупок за 11 мес. 2023 г., млрд руб.
|Динамика продаж 11 мес. 2023/11 мес. 2022, %
|Roche
|59,87
|13%
|Novartis
|46,07
|19%
|AstraZeneca
|43,18
|0%
|Биокад
|32,09
|-12%
|Sanofi
|26,59
|5%
|J&J
|23,87
|-18%
|Swixx Biopharma
|21,97
|-18%
|MSD
|21,43
|-42%
|Takeda
|20,11
|-33%
|НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН
|19,28
|-54%
|Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
«Биокад» — еще одна российская компания, попавшая в рейтинг. Помимо уже известных препаратов компания выпустила на рынок аналог пембролизумаба (оригинальный препарат «Китруда» от MSD), который попал в рейтинг брендов, — «Пемброриа» заняла восьмую строчку. Противоковидная вакцина пока еще на первом месте. Вторую и третью строчки заняли препараты от СМА.
Также в рейтинг попали отечественные бренды — препарат для редких заболеваний (например, пароксизмальная ночная гемоглобинурия) от «Генериума», а также вакцина от гриппа «Совигрипп» от «Нацимбио».
|TOP10 брендов по объему госзакупок лекарств в январе—ноябре 2023 года
|Бренд
|Объем закупок за 11 мес. 2023 г., млрд руб.
|Динамика продаж 11 мес. 2023/11 мес. 2022, %
|Гам-КОВИД-Вак
|18,81
|-49%
|Эврисди
|15,00
|59%
|Спинраза
|14,48
|151%
|Опдиво
|13,51
|-16%
|Элизария
|11,48
|-26%
|Кстанди
|10,89
|11%
|Китруда
|10,74
|-53%
|Пемброриа
|10,16
|5963%
|Совигрипп
|9,32
|-1%
|Трансларна
|8,78
|8%
|Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Фото: topntp26 / Freepik
Елена Калиновская
pharmvestnik