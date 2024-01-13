Ушел из жизни основатель Института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон

Владимир Хавинсон родился в ГДР в 1946 году. После окончания Минского Суворовского училища поступил в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. В 1970 году начал заниматься темой старения. В 1988 году Хавинсон возглавил созданную по решению Госкомитета СССР по науке и технике научно-исследовательскую лабораторию биорегуляторов.

Под руководством Владимира Хавинсона создана и исследована новая группа лекарственных пептидных препаратов – часть из них не имеет зарубежных аналогов. В ходе исследований была, в частности, установлена эффективность пептидов в нормализации экспрессии генов при нейродегенеративных заболеваниях. В результате разработаны и внедрены в медицинскую практику 13 пептидных препаратов, которые на протяжении 40 лет получили более 112 млн пациентов. Например, препараты применяли ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от землетрясения в Спитаке (Армения).

Владимир Хавинсон – автор 1 050 научных работ, включая 31 монографию и 220 отечественных и зарубежных патентов. Он был президентом Геронтологического общества при РАН. С 2007 по 2019 год занимал пост главного специалиста по геронтологии и гериатрии Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга. Являлся советником председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, почетным членом Академического сената Университета «Габриэле д’Аннунцио» (Кьети – Пескара, Италия), президентом, а затем членом исполкома Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии.

Редакция Vademecum выражает соболезнование родным, близким, коллегам и ученикам Владимира Хавинсона.