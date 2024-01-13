Росздравнадзор отказался проводить проверку качества лекарств из-за моратория

Суд признал незаконным отказ Росздравнадзора проводить административное расследование по жалобе потребителя на качество лекарств фармкомпании «Озон». Решение по делу примечательно тем, что определяет приоритетность между проверками и административным расследованием. Госорган обжаловал решение суда первой инстанции.

Как было дело

В мае 2023 года в территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области местный житель обратился с заявлением о возможном нарушении фармкомпанией «Озон» ст.6.33 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за продажу недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных и незарегистрированных лекарств. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел. Подробности жалобы в решении суда не приводятся.

Арбитражный суд Москвы в декабре признал незаконным решение Росздравнадзора не проводить административное расследование по заявлению гражданина о возможной незаконной продаже лекарств.

Надзорный орган оснований для возбуждения административного расследования не нашел, сославшись на невозможность провести проверку по жалобе из-за моратория на проверки.

Гражданин с отказом инспекторов не согласился и обжаловал его в Арбитражном суде Москвы, который признал отказ незаконным и обязал надзорный орган провести административное расследование.

Доводы службы

Еще в июле 2022 года в КоАП были внесены поправки, которые фактически запрещают возбуждать дело об административном правонарушении по фактам о несоблюдении обязательных требований, являющихся предметом государственного контроля (Федеральный закон № 290-ФЗ от 14.07.2022), без проведения контрольно-надзорного мероприятия.

В надзорном органе пояснили, что заявление гражданина не содержало достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, основывалось на предположениях. Поэтому, чтобы получить необходимые доказательства, инспекторы должны были бы провести проверку, т.к. жалоба гражданина касалась обязательных требований в сфере обращения лекарств, в отношении которых должен проводиться федеральный государственный контроль за их обращением.

Но из-за моратория (Постановление Правительства РФ № 336 от 10.03.2022) организовать проверку не представлялось возможным. В жалобе отсутствовали факты о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан, необходимые для согласования проверки в прокуратуре. Суд с такой позицией надзорного органа не согласился.

Доводы суда

Суд сослался на позицию Верховного суда РФ, который отметил, что введение правительством ограничений для возбуждения дел об административных правонарушениях по результатам государственного контроля (надзора), муниципального контроля не отменяет предусмотренные КоАП процессуальные механизмы получения доказательств по делу и производства по нему.

«Положения Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ № 336 не содержат каких-либо правовых норм, ограничивающих возможность возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении нарушений обязательных требований, выявленных не по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, и у административного органа имелись объективная возможность и обязанность провести проверку по заявлению (жалобе) заявителя и принять мотивированное решение», — сделал вывод суд.

Территориальный орган Росздравнадзора в декабре подал апелляционную жалобу на данное решение, говорится в ответе на запрос «ФВ». Он также отметил, что рассмотрит обращение гражданина по правилам КоАП, т.е. проведет административное расследование, если жалоба не будет удовлетворена, а решение вступит в законную силу.

Отдельную апелляционную жалобу также подала компания «Озон». Обе жалобы будут рассмотрены в феврале.

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Таисия Кубрина

Екатерина Погонцева

pharmvestnik