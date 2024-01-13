Профильный комитет Госдумы назвал приоритетные законопроекты в весеннюю сессию

Депутаты профильного комитета Госдумы займутся разработкой законопроектов о передвижных аптечных пунктах в весеннюю сессию. Также в приоритете сейчас проект закона о едином регулировании обращения лекарственных средств в ЕАЭС.

Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект о передвижных аптечных пунктах. Это позволит обеспечить нужными лекарствами сельских жителей, рассказал в интервью «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По его словам, также в приоритете у Госдумы сейчас и другой законопроект — о едином регулировании обращения лекарственных средств в ЕАЭС. Он предусматривает гармонизацию наших законодательных отношений в этой области с ЕАЭС, особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп высокотехнологичных лекарственных препаратов, а также ускорение процедуры регистрации.