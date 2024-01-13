Eli Lilly выступила против использования своих препаратов от ожирения в «эстетических целях»

Eli Lilly опубликовала письмо, в котором выступила против использования ее препаратов от ожирения и диабета в «эстетических целях». Также компания объявила о запуске онлайн-сервиса для получения рецепта на принадлежащие ей лекарственные средства и их приобретения.

Eli Lilly предостерегла от использования своих препаратов от диабета и ожирения ради эстетики благодаря потере веса. Об этом компания заявила в письме, опубликованном на своем сайте.

Лекарственные средства Mounjaro и Zepbound с активным компонентом tirzepatide «показаны для лечения серьезных заболеваний, они не разрешены и не должны применяться для потери веса в эстетических целях», отметил производитель.

Eli Lilly добавила, что «не поддерживает и не поощряет» использование своих лекарств офф-лейбл. Zepbound и Mounjaro были одобрены для применения пациентами с диагностированным диабетом второго типа или ожирением с сопутствующими заболеваниями, вызванными наличием лишнего веса. Также компания подчеркнула, что они предназначены для долгосрочного лечения хронических болезней, а не быстрой потери веса.