Центр лекобеспечения выиграл иск к прокуратуре из-за МНН

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центра лекобспечения к прокуратуре ЦАО Москвы. Закупочная организация не согласилась с предписанием надзорного органа, который потребовал устранить нарушение по договору поставки леналидомида на 3,3 млрд руб. по программе ВЗН.

Арбитражный суд Москвы 25 декабря 2023 года удовлетворил иск Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) к прокуратуре ЦАО Москвы о признании ненормативного правового акта недействительным. Речь идет о предписании исправить нарушения, допущенные при заключении дополнительного соглашения к одному из контрактов. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения в мае 2022 года провел аукцион на поставку леналидомида в дозировке 25 мг по программе высокозатратных нозологий (ВЗН). Начальная минимальная цена контракта составила 3,27 млрд руб. В конкурсе победило ООО «Примафарм», которое обязалось поставить по госконтракту препарат «Миеланикс» производства АО «Фарм-Синтез» — 31 968 упаковок на 3,29 млрд руб.

ФЦПиЛО и «Примафарм» заключили контракт 2 июня 2022 года, а 8 июня подписали дополнительное соглашение к нему, согласно которому поставщик должен поставить либо «Миеланикс», либо «Леналидомид» производства «Фармасинтез».

Компания «Фарм-Синтез» обратилась в Генпрокуратуру, которая спустила обращение в прокуратуру Москвы. Проверка показала, что, исходя из ч.2 ст.34 ФЗ-44 «О контрактной системе», изменение условий контракта не допускается, за исключением отдельных случаев. В частности, можно уменьшить сумму контракта при сохранении объема поставки или с пропорциональным уменьшением объема. Прокуратура выдала ФЦПиЛО предписание устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Центр лекобеспечения не согласился и подал заявление в арбитражный суд. В нем закупочная организация указала, что планирует и закупает лекарства только по международным непатентованным наименованиям. Внести в контракт дополнительный препарат предложил поставщик «Примафарм», как указано в материалах суда, причина — «для предупреждения и предотвращения возможных сложностей при поставке препарата МНН леналидомид с торговым наименованием «Миеланикс», капсулы, 25 мг, производства «Фарм-Синтез», Россия, и недопущения просрочки исполнения». ФЦПиЛО в свою очередь, «учитывая интересы пациентов», заключило дополнительное соглашение к контракту.

Суд встал на сторону ФЦПиЛО. Он учел позицию Минздрава, согласно которой в рамках одного МНН можно поставлять разные торговые наименования с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок. Суд согласился с тем, что дополнительное соглашение не предусматривало замену препарата и изменение других существенных условий контракта. Поставщик не указывал, в каких количествах он будет поставлять каждый из препаратов, а ФЦПиЛО не ограничивал возможности «Примафарм» при исполнении контракта какими-либо торговыми наименованиями.

Также в решение арбитража указывается, что ФЦПиЛО обоснованно заявил, что имелись объективные обстоятельства невозможности поставки «Миеланикса». Дело в том, что в период заключение контракта оригинальный препарат «Ревлимид» был защищен паентом, который действовал до 25 июля 2022 года. Следовательно, когда подписывалось спорное допсоглашение, «Миеланикс» не мог быть поставлен, так как не вводился в гражданский оборот.

При этом в решении суда ничего не говорится о возможности поставки «Леналидомида» «Фармасинтеза». Согласно данным Росздравнадзора, препарат «Фарм-Синтеза» впервые введен в оборот в августе 2022 года, а «Фармасинтеза» — только месяц спустя.

Кроме того, при принятии решения суд учел заключение специалиста Жашуевой В.И. Она проводила товароведческий анализ упаковок двух препаратов с целью выявления их физических отличий. Согласно заключению Жашуевой, у препарата «Фармасинтеза» «установлены лучшие характеристики первичной упаковки».

Подробной информации об этом специалисте в тексте решения нет. В свободном доступе нашлись данные оценщика с такой же фамилией и инициалами. Вера Жашуева — директор ООО «Первый центр судебных экспертиз», которое находится в Туле.

Решение суда пока не вступило в силу. В то же время в картотеке арбитражных дел появилась запись об иске к ФЦПиЛО и «Примафарм». Иск поступил 29 декабря 2023 года, заседание по нему пока не назначено.

Фото: flowertiare

Елена Калиновская

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