Eisai выведет первый в мире ЛП от болезни Альцгеймера на рынок Китая

Препарат японской Eisai и американской Biogen для борьбы с болезнью Альцгеймера одобрен в Китае. Leqembi (lecanemab-irmb) – первое в мире одобренное средство против этого заболевания – появится в стране во второй половине 2024 года.

Китай стал третьей страной, получившей разрешение на продажу, после США (июль 2023 года) и Японии (сентябрь 2023 года). Основанием для этого решения стало исследование третьей фазы, в результате которого препарат достиг первичной конечной точки и всех ключевых вторичных конечных точек со статистически значимыми результатами.

По оценкам компании Eisai, в Китае в 2024 году будет насчитываться 17 млн человек со слабоумием, страдающих болезнью Альцгеймера. Ожидается, что их число будет расти по мере старения населения. Напомним: параллельно Eisai добивается одобрения Leqembi в ЕС, Канаде, Великобритании и Южной Корее.

gxpnews