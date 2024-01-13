Pfizer продолжит попытки пробиться на рынок ЛП от ожирения после провала дануглипрона

Pfizer будет активно пытаться пробиться на прибыльный рынок препаратов для лечения ожирения несмотря на то, что в декабре 2023 года объявила о неутешительных результатах испытаний своей ведущей разработки в этой области — дануглипрона. А именно, значительная часть испытуемых выбыла из-за побочных эффектов, и, кроме того, результаты у конкурентов оказались выше. Об этом в понедельник рассказал главный исполнительный директор компании Альберт Бурла.

«Позиция Pfizer такова: мы считаем, что ожирение — это ниша, где мы можем играть и выигрывать. Так что нам придется играть», — сказал Бурла журналистам перед выступлением на конференции JPMorgan по здравоохранению в Сан-Франциско. При этом усомнился в том, что компания купит у кого-либо дорогостоящий препарат на поздней стадии разработки, так как в настоящее время сосредоточена на сокращении расходов и долга после покупки онкологической компании Seagen за $43 млрд.

По прогнозам аналитиков, общий объем рынка лекарств от ожирения может достичь $100 млрд долларов к концу десятилетия. Лидеры рынка на данный момент — Eli Lilly с препаратами Zepbound и Mounjaro и Novo Nordisk с Ozempic и Wegovy — уже приносят миллиарды долларов. Эти препараты относятся к классу лекарств, называемых агонистами GLP-1, которые изначально были разработаны для лечения диабета 2 типа.

Также Бурла рассказал, что вывод на рынок в прошлом году вакцины против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) Abrysvо стал для компании разочарованием: она заняла лишь около 35% рынка в США, сильно отстав от конкурирующей вакцины компании GSK.

«Для меня это не значит ничего, кроме того, что GSK смогла заключить более выгодный контракт и лучше реализовать коммерческие планы», — подчеркнул Бурла. По его словам, большинство вакцин против RSV вводилось в аптеках, где GSK смогла доминировать. На протяжении большей части сезона вакцина GSK была единственной, которую предлагала компания CVS Health — крупнейшая аптечная сеть США и доминирующий игрок на розничном рынке вакцин.

На фоне этих неудач компания приняла решение о пересмотре подходов к ведению бизнеса. «В целом Pfizer не продемонстрировала того преимущества, которое было у нас как у коммерческой машины, которая раньше была хорошо отлаженным механизмом, вызывающим доверие при запуске продуктов, и мы приняли ряд мер, чтобы исправить ситуацию», — продолжил Бурла. В частности, бывший главный коммерческий директор Анджела Хванг покинула свой пост в прошлом месяце, и компания разделила коммерческий бизнес на два подразделения, одно из которых занимается Соединенными Штатами, а другое — остальным миром.

gxpnews