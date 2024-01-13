Европейская комиссия одобрила Talzenna от Pfizer для лечения рака простаты

Европейская комиссия (ЕК) одобрила препарат Talzenna (талазопариб) компании Pfizer для лечения взрослых пациентов с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы (mCRPC), когда химиотерапия не показана по клиническим показаниям. Препарат рекомендован к применению вместе с Xtandi (энзалутамид).

Одобрение ЕК распространяет использование комбинированного препарата Talzenna от Pfizer на все 27 стран – членов ЕС, а также Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. На данный момент это единственный ингибитор поли(АДФ-рибозы)полимеразы (PARP), разрешенный в Европейском союзе (ЕС) для использования вместе с Xtandi у пациентов с mCRPC независимо от статуса мутации гена.

В ходе испытаний, в которых рассматривалась эффективность взаимодействия двух препаратов, было продемонстрировано снижение риска прогрессирования заболевания или смертности на 37% по сравнению с плацебо в комбинации с Xtandi. Также была достигнута первичная конечная точка – улучшение выживаемости без прогрессирования по рентгенограмме.

В июне 2023 года комбинированная схема получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения mCRPC с мутацией гена HRR у взрослых. «Результаты основного испытания показали, что эта комбинация обеспечивает эффективное лечение, направленное на борьбу с прогрессированием заболевания у пациентов как с мутацией гена, так и без нее», – заявил исполнительный вице-президент и главный специалист по онкологии компании Pfizer Крис Бошофф, комментируя решение ЕК.

gxpnews