В AbbVie уверены в сохранении лидирующей позиции на рынке ботулотоксинов

AbbVie объявила о нынешней доле в 68% на рынке ботулотоксинов. В компании уверены, что ее лидерские позиции в этой нише сохранятся и дальше – несмотря на выход в оборот продукции конкурентов, такой как Daxxify от Revance Therapeutics и Jeuveau от Evolus. Эти препараты отличаются более длительным действием.

«Мы невероятно эффективно сохраняем лидирующие позиции, составляющие около 68%», – заявил главный коммерческий директор AbbVie Джеффри Стюарт на конференции J.P. Morgan по здравоохранению.

Тем не менее инвесторы компании обеспокоены сокращением доли препарата AbbVie на рынке из-за новых предложений. Препарат Daxxify компании Revance вызывает особое беспокойство, поскольку его действие длится около шести месяцев – почти в два раза дольше, чем у «Ботокса» AbbVie.

В 2022 году, напомним, AbbVie приостановила поставки «Ботокса» и Juvederm в Россию. Нишу тут же начали заполнять российские препараты, показывает исследование Аналитического бюро GxP News. Это, к примеру, «Релатокс» и «Миотокс».

gxpnews