ВОЗ: новый штамм коронавируса имеет более 30 мутаций

Новый штамм коронавируса, который признан одной из разновидностей омикрон-штамма, располагает более чем 30 мутациями. Эта разновидность вытеснила омикрон-штамм по скорости распространения и находится под пристальным надзором, сообщила ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Коронавирус по-прежнему среди нас, мутации есть. <…> Имеется 31 мутация упомянутого нового штамма, но вакцина защищает от тяжелого протекания болезни и смерти», – отметила она.

При этом, указала она, все обращающиеся вакцины против COVID-19 «не могут защитить от самой инфекции, как в случае с прививкой от кори, которая защищает полностью ребенка и от инфекции, и от ее переноса».

К слову, несколькими днями ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус высказал предложение возобновить ношение масок из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией во многих странах на протяжении последних недель.

«Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников», – написал он в соцсети X (бывший Twitter).

gxpnews