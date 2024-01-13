Суд огласит приговор Борису Шпигелю в конце января

Как рассказал адвокат Белозерцева Алексей Шуварин, приговор огласят 22 января в 14:00 по московскому времени. Среди фигурантов дела – супруга Бориса Шпигеля Евгения, бывший директор пензенской «Фармации» Антон Колосков и сотрудники администрации Пензенской области Геннадий Марков и Федор Федотов.

По версии следствия, Шпигель вместе со своей женой и Антоном Колосковым передали Ивану Белозерцеву через Маркова и Федотова порядка 31 млн рублей деньгами и подарками за содействие в получении компанией госконтрактов в регионе. Борису Шпигелю предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), Белозерцеву – по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Евгении Шпигель и Антону Колоскову вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ, Геннадию Маркову и Федору Федотову – ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Ни один из подсудимых вину не признает.

Предварительное слушание дела должно было состояться в Измайловском районном суде Москвы 17 февраля 2023 года, но заседание переносили несколько раз в связи с состоянием здоровья Шпигеля. Все фигуранты дела находятся в СИЗО, такая мера пресечения действует с марта 2021 года.

Адвокаты обвиняемых неоднократно пытались обжаловать арест, в том числе в Верховном суде. Среди доводов – состояние здоровья Бориса Шпигеля. Верховная инстанция сочла доводы неубедительными и оставила жалобу без удовлетворения.

Как выяснил Vademeсum в ноябре 2023 года, Генеральная прокуратура России обратилась с иском к пяти компаниям группы «Биотэк» и фигурантам дела, попросив суд взыскать с них 9,9 млрд рублей. В списке ответчиков, наряду со Шпигелями, Колосковым и Белозерцевым, фигурируют пять юрлиц фармхолдинга – ООО «Биотэк», АО «МФПДК «Биотэк», ОАО «Фармация» (Пенза), ООО «Интермедфарм» и ООО «БиоСамарФарм».

В заявлении указано, что персоналии и компании в 2015–2021 годах могли быть участниками длящегося коррупционного правонарушения, а Белозерцев якобы использовал свое служебное положение для создания преимущественных условий ведения бизнеса в Пензенской области группой компаний «Биотэк».

«Оказывал общее покровительство при распределении в ее пользу бюджетных средств, лоббировал ее интересы при заключении с учреждениями здравоохранения госконтрактов на поставку товаров (услуг) медназначения, назначал на руководящие должности в Минздрав региона и его подведы «удобных» Шпигелю и компании руководителей. По информации Минздрава Пензенской области, <…> общая сумма полученных данными поставщиками по контрактам денежных средств как раз и составила 9 913 729 330 рублей 31 копейку. Эти денежные средства являются имуществом, которое получено в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов и в силу пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ подлежит обращению в доход государства», – утверждает в иске замгенпрокурора Игорь Ткачев.

По уголовному делу Генпрокуратура РФ запросила для Шпигеля наказание в виде лишения свободы на 12 лет в колонии строгого режима. Для Белозерцева запрошен аналогичный срок, а для остальных фигурантов – от 8 до 10 лет. Среди требований гособвинителя – штраф для Шпигеля и Белозерцева в размере 17-кратной суммы взятки.