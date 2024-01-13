GSK заключила сделку стоимостью 1,4 млрд долларов о покупке Aiolos Bio

GSK сообщила о поглощении биотехнологической компании Aiolos Bio за 1,4 млрд долл. Благодаря сделке компания добавит в свой портфель моноклональное антитело против бронхиальной астмы AIO-001, воздействующее на тимусный стромальный лимфопоэтин.

GSK заключила соглашение о покупке Aiolos Bio, расширив свой ассортимент противовоспалительных препаратов и лекарственных средств при заболеваниях органов дыхания. Об этом говорится в пресс-релизе британского производителя.

Aiolos получит авансом 1 млрд долл. и до 400 млн долл. в случае регистрации препаратов, разработанных компанией, регуляторными органами. Дата завершения сделки не была оглашена. Также отмечается, что ее реализацию должны рассмотреть антимонопольные органы.

Основной актив Aiolos — моноклональное антитело AIO-001, нацеленное на блокирование действия тимусного стромального лимфопоэтина (ТСЛП). ТСЛП является ключевым цитокином, который активирует сверхактивный иммунный ответ на аллергические, эозинофильные и другие типы воспаления дыхательных путей, связанные с тяжелой бронхиальной астмой.

Aiolos приобрела патент на AIO-001 у китайской компании Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals в августе 2023 года. Доклинические и первые фазы клинических испытаний подтвердили эффективность механизма действия лекарства. По условиям соглашения GSK возьмет на себя бремя выплаты многоуровневых роялти Jiangsu Hengrui с продаж препарата.

В 2023 году FDA одобрило препарат Tezspire (tezepelumab-ekko), разработанный Amgen и AstraZeneca, в форме шприц-ручки против тяжелой формы астмы. Препарат оказывает такое же действие, как и AIO-001, блокируя активность ТСЛП.

Фото: gsk.com

Владимир Заболотских

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