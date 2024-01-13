Отечественный ветпрепарат для наркоза животных получил регистрационное удостоверение

Популярный ветеринарный препарат для анестезии на основе тилетамина и золазепама теперь будет производиться в Москве под брендом «Везотил». Регистрационное удостоверение на него получил резидент «Сколково» фармацевтический и биотехнологический стартап «Ветстем». Первая партия препарата появится в продаже в первой половине февраля текущего года.

Резидент «Сколково» компания «Ветстем» получила регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат для анестезии на основе тилетамина и золазепама «Везотил». По мнению производителя, вывод на рынок нового отечественного препарата, который не относится к списку наркотических средств и психотропных веществ, позволит в кратчайший срок сначала смягчить остроту, а затем и ликвидировать дефицит иностранного ветеринарного средства, ощущавшийся с марта 2022 года из-за ухода производителей из недружественных стран, говорится на сайте компании.

Лекарственные средства для анестезии на основе тилетамина и золазепама, которые широко используются в ветеринарной практике и не требуют наличия у ветклиник специальной лицензии, поставлялись исключительно из-за границы. Теперь выпуском такого препарата по заказу держателя РУ займется ФГУП «Московский эндокринный завод». Рекомендованная цена «Везотила» для конечного покупателя ожидается дешевле иностранных аналогов, прокомментировал генеральный директор компании «Ветстем» Александр Решетнев.

Европейские препараты, используемые для наркоза, — «Телазолом» и «Золетилом», в Россию не завозятся, так как их производители пока не смогли получить сертификат GMP, рассказывала «ФВ» в декабре генеральный директор Союза предприятий зообизнеса (СПЗ) Татьяна Колчанова. По ее словам, даже если они смогут получить его в начале этого года, то ближайшую поставку осуществят не раньше мая.

Для ветврачей проблема в том, что «заменитель» этих препаратов — отечественный «Кетамин ветеринарный» — относится к наркотическим и требует получения отдельной лицензии, отметила эксперт.

«Решит ли выход «Везотила» на рынок проблему с анестетиками? Предстоит наработать практику применения, сформировать положительное мнение ветврачей о продукте, гарантировать объемы производства. Так что пока я бы не списывала со счетов проверенные импортные препараты», — резюмировала Колчанова.

Фото: Freepik

Екатерина Погонцева

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