Оксфордский университет проводит первое исследование вакцины от вируса Нипах с участием людей

Оксфордский университет сообщил о начале исследования своей вакцины от вируса Нипах. Это первое клиническое испытание препарата против этой инфекции, которое проводится с участием людей.

Оксфордский университет начал проведение первого клинического исследования вакцины против вируса Нипах ChAdOx1 NipahB с участием людей. Об этом говорится в пресс-релизе британского вуза.

В испытании примет участие 51 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Его организацией занимается Оксфордская группа по изучению вакцин при финансировании со стороны Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). Исследование будет проводиться на протяжении 18 месяцев. В дальнейшем планируется развернуть клинические испытания препарата на территории стран с высоким риском распространения инфекции.

ChAdOx1 NipahB – аденовирусная вакцина, разработанная на основе той же технологии, что и прививка от COVID-19 компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Сегодня в мире нет ни одной одобренной вакцины от вируса Нипах.

По данным ВОЗ, вирус является смертельным (показатель смертности от 40 до 75%) и имеет различные проявления — от острой дыхательной недостаточности до смертельного энцефалита. Впервые он был выявлен в 1999 году во время крупной вспышки в Малайзии и Сингапуре, которая была вызвана передачей вируса от инфицированных свиней. С тех пор в Бангладеш почти ежегодно происходят эпидемии инфекции. Случаи заражения также периодически регистрируются в Индии.

Фото: ovg.ox.ac.uk

Владимир Заболотских

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