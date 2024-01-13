В Камчатском крае предпринимателей подозревают в даче взятки при поставках медоборудования

Следователи возбудили уголовные дела о взятке против группы предпринимателей и бывшего замглавы Минздрава. Бизнесмены передали последнему 5 млн руб., чтобы он помог заключить контракты на поставку медоборудования.

Следственный комитет России по Камчатскому краю возбудил уголовные дела о взятках (ст.291 УК РФ и ст.290 УК РФ) в отношении группы предпринимателей и бывшего заместителя министра здравоохранения региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СКР.

По версии следствия, в числе предпринимателей — руководитель коммерческих организаций в Камчатском крае и его бизнес-партнер, а также глава коммерческой организации из Хабаровского края и его заместитель. Они передали чиновнику Минздрава 5 млн руб. за то, чтобы он помог заключить им госконтракты на поставку медоборудования, а также осуществлял общее покровительство фирмам. Имена подозреваемых и названия компаний не называются.

Фото: kamchatka.sledcom.ru

Артем Косенок

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