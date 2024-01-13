В России создадут реестр национальной промышленной продукции

Опубликован федеральный закон о создании реестра национальной промышленной продукции. Это позволит улучшить механизмы ее производства. Документ направлен на законодательное закрепление мер стимулирования приобретения российской промышленной продукции при реализации инвестпроектов с господдержкой и других финансовых мер государства.

В России появится реестр национальной промышленной продукции. Соответствующий федеральный закон № 658-ФЗ от 25.12.2023 опубликован на портале правовой информации. Законопроект был внесен правительством в Госдуму в июле 2023 года, а в декабре того же года депутаты приняли документ.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что он направлен на законодательное закрепление мер стимулирования приобретения российской (а не иностранной) промышленной продукции при реализации инвестпроектов с господдержкой и иных финансовых мер государства.

Документом определены понятия «российская промышленная продукция», «производитель российской промышленной продукции», «цифровой паспорт промышленной продукции». Закон предусматривает создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Их цель — установить единый динамический инструмент идентификации однотипных товаров, работ, услуг, который призван объединить разрозненную классификацию и описание единичных ресурсов в справочниках различных объектов информационных технологий.

Введение системы цифровых паспортов промышленной продукции позволит интегрировать единый механизм идентификации промышленной продукции. Также он сможет аккумулировать информацию о наиболее необходимых мерах поддержки как для российских промышленных производителей, так и для заказчиков. Кроме того, законопроект предусматривает актуализацию установленных целей, задач и принципов промышленной политики, а также полномочий правительства и Минпромторга.

Фото: Freepik

Артем Косенок

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