Пять компаний в Приморье заподозрили в картельном сговоре при поставках лекарств

В Приморском крае региональное управление ФАС сообщило, что пять компаний заключили картельный сговор при поставках препаратов и медизделий. Общая сумма контрактов составила более 23 млн руб.

Приморское УФАС России признало ООО «Симран», ООО «Поли-трейд», ООО «Звездный ветер», ООО «Агат Плюс» и ООО «Хардей» нарушившими антимонопольное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Как рассказали в ФАС, компании заключили и реализовали антиконкурентное соглашение при поставке лекарств, медицинского оборудования, расходных материалов, а также уборочного инвентаря для нужд Владивостокской клинической больницы № 4.