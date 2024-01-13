Медицинские инвестпроекты смогут получить особый правительственный статус

К социальным проектам правительство отнесло строительство и реконструкцию медицинских объектов, производство и разработку препаратов для лечения орфанных заболеваний, проекты, направленные на улучшение здоровья работников, разработку и внедрение инновационных медицинских технологий, например, системы ранней диагностики и дистанционного мониторинга здоровья, высокотехнологичного реабилитационного оборудования, генетических, векторных и клеточных технологий, методов диагностики и лечения заболеваний, технических средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий, а также некоторые другие направления.

Отдельно прописаны критерии, которым должны соответствовать частные инвестпроекты. Так, возводимые негосударственные клиники в будущем должны оказывать не менее 50% услуг по ОМС в общем объеме медпомощи или предоставлять льготы для отдельных категорий граждан. Государственные проекты попадают под особую маркировку без дополнительных критериев.

Подобная система, как выяснил «Коммерсантъ», пока имеет скорее имиджевый статус, нежели приносит реальную выгоду инвесторам. Тем не менее в Минэкономразвития рассчитывают, что маркировка позволит привлечь дополнительное финансирование в социальные проекты. В ВЭБ.РФ дополнили, что для социальных проектов появилась возможность привлекать целевые инструменты финансирования устойчивого развития – социальные облигации и кредиты. ЦБ РФ же «рассматривает возможность распространения практики» пониженных риск-весов для маркированных проектов, чтобы инвесторы могли привлекать кредиты на выгодных условиях.

Развитием медицинского государственно-частного партнерства в России занимается Минздрав РФ. Как докладывали в ведомстве в 2023 году, на тот момент на этапе реализации или подготовки находились более 180 профильных проектов с общим объемом частных инвестиций в размере 96,4 млрд рублей.