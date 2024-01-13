Путин пообещал упростить процесс тестирования ТСР для их регистрации

Сейчас Росздравнадзор при госрегистрации медизделий направляет продукт на тестирование только после получения заявки от производителя. Теняков же считает, что возможность проводить испытания в уполномоченных на это учреждениях до подачи документов в Росздравнадзор позволит производителям оперативно вносить необходимые изменения в конструкцию изделия и значительно ускорит процесс регистрации ТСР.

Спикер также отметил, что ускорить регистрацию ТСР можно и с помощью увеличения количества организаций, уполномоченных на проведение тестировочных мероприятий. По словам Тенякова, сейчас этим занимается только Институт медицинских материалов.

«Лаборатории Российской академии наук не имеют аккредитации Росздравнадзора, а по-хорошему, они представлены в каждом регионе и могли бы хотя бы для неинвазивных технических средств реабилитации делать такие лабораторные исследования», – заключил он. Президент обещал рассмотреть новации, предложенные предпринимателем.

В мае 2023 года правительство расширило льготы для производителей ТСР. Тогда возможность получать субсидии в размере до 50 млн рублей на проекты по разработке и выпуску продукции была предоставлена компаниям, не включенным в перечень производителей из реабилитационной индустрии.