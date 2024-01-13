Челябинское УФАС выявило картель из 17 компаний на торгах по поставке медоборудования

В Челябинске антимонопольная служба обнаружила картель на торгах по поставке медицинского оборудования. В него входили 17 компаний из нескольких городов страны. Общая сумма начальных цен контрактов составила более 500 млн руб. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.
Челябинское УФАС усмотрело в действиях 17 компаний нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.
Речь идет об организациях из Челябинска, а также Магнитогорска, Кургана, Оренбурга, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии и Удмуртии. По данным ФАС, это такие компании, как:
- ЗАО «Медсервис-Регион»;
- ООО «Сиб-АПН»;
- ООО «Газнефтеснаб»;
- ООО «Уральская компания»;
- ООО МЦ «Ника»;
- ООО «ОРБиМЕД»;
- ООО «ТрансМед»;
- ООО «Медпроект-Зауралье»;
- ООО «ФортМедТех»;
- ООО «МЛТ Сервис»;
- ООО «Рим 2020»;
- ООО «Регион-Сервис»;
- ООО «Медицинские технологии»;
- ООО «МТМ»;
- ООО «МС»;
- ООО «ИжМедТех»;
- ООО «Медфармсервис».
Фото: ФАС