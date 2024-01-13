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Челябинское УФАС выявило картель из 17 компаний на торгах по поставке медоборудования

В Челябинске антимонопольная служба обнаружила картель на торгах по поставке медицинского оборудования. В него входили 17 компаний из нескольких городов страны. Общая сумма начальных цен контрактов составила более 500 млн руб. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.

Челябинское УФАС усмотрело в действиях 17 компаний нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.

Речь идет об организациях из Челябинска, а также Магнитогорска, Кургана, Оренбурга, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии и Удмуртии. По данным ФАС, это такие компании, как:

  • ЗАО «Медсервис-Регион»;
  • ООО «Сиб-АПН»;
  • ООО «Газнефтеснаб»;
  • ООО «Уральская компания»;
  • ООО МЦ «Ника»;
  • ООО «ОРБиМЕД»;
  • ООО «ТрансМед»;
  • ООО «Медпроект-Зауралье»;
  • ООО «ФортМедТех»;
  • ООО «МЛТ Сервис»;
  • ООО «Рим 2020»;
  • ООО «Регион-Сервис»;
  • ООО «Медицинские технологии»;
  • ООО «МТМ»;
  • ООО «МС»;
  • ООО «ИжМедТех»;
  • ООО «Медфармсервис».

Фото: ФАС

Артем Косенок
pharmvestnik

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12 января, 2024 | Просмотров: 117