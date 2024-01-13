Челябинское УФАС выявило картель из 17 компаний на торгах по поставке медоборудования

В Челябинске антимонопольная служба обнаружила картель на торгах по поставке медицинского оборудования. В него входили 17 компаний из нескольких городов страны. Общая сумма начальных цен контрактов составила более 500 млн руб. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.

Челябинское УФАС усмотрело в действиях 17 компаний нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.

Речь идет об организациях из Челябинска, а также Магнитогорска, Кургана, Оренбурга, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии и Удмуртии. По данным ФАС, это такие компании, как:

ЗАО «Медсервис-Регион»;

ООО «Сиб-АПН»;

ООО «Газнефтеснаб»;

ООО «Уральская компания»;

ООО МЦ «Ника»;

ООО «ОРБиМЕД»;

ООО «ТрансМед»;

ООО «Медпроект-Зауралье»;

ООО «ФортМедТех»;

ООО «МЛТ Сервис»;

ООО «Рим 2020»;

ООО «Регион-Сервис»;

ООО «Медицинские технологии»;

ООО «МТМ»;

ООО «МС»;

ООО «ИжМедТех»;

ООО «Медфармсервис».

Фото: ФАС