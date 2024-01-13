В России разлюбили врачей

На смену восторженному отношению к врачам во время пандемии пришло негативное – по крайней мере так думают врачи. Исследование, проведенное на платформе «Справочник врача», показало, что врачи считают, что большая часть общества настроена по отношению к ним негативно, и это мнение сформировано соцсетями и массмедиа.

Во время пандемии в массмедиа и обществе в целом был создан настоящий культ врача-спасителя. Прошло всего полтора года с того момента, как в России отменили коронавирусные ограничения, а врачи уже ощущают, что отношение к ним в обществе сменилось на противоположное. По мнению врачей, принявших участие в опросе, проведенном в сообществе «Справочник врача», 55% опрошенных считают, что преимущественно общество настроено к врачам негативно, а 37% видят положительное отношение. При этом 53% видят, что отношение к врачам ухудшилось «в последние несколько лет». Еще 33% не заметили изменений в последнее время, и только 14% респондентов видят позитивные перемены.

Врачи винят в создании негативного образа медиа – от телевидения до соцсетей, так считают 53% опрошенных. Среди основных негативных тезисов, которые транслируют медиа: некомпетентность (62%), халатность (59%), безразличие врачей к пациентам (57%), желание заработать на пациенте и «развод» на дорогостоящее лечение и процедуры (48%), грубость и хамство (47%), образ «врача-убийцы» (37%), сговор с «большой фармой» (28%), взяточничество (26%), алчность (20%), пьянство на рабочем месте (14%), желание навредить (10%).

Наиболее опасными последствиями формирования негативного образа врача респонденты считают ухудшение морального состояния врачей и уменьшение их мотивации к работе, считает треть респондентов. Также образ грубого, алчного и некомпетентного врача может привести к снижению доверия пациентов к здравоохранению (26%), популяризации «псевдоврачей» и снижению притока молодых специалистов в медицину – так думают по 10% опрошенных.

Снижение интереса к медицине как к будущей профессии под воздействием существующих стереотипов разделяет большинство респондентов – 85% (из них 37% считают, что стереотипы сильно влияют на выбор абитуриентов, а 48% – что влияют «в некоторой степени»).

Важная проблема, связанная с негативным имиджем врачей, – угроза для здоровья пациентов от деятельности «псевдоврачей» и распространения медицинских фейков, так считают 74% респондентов. Для борьбы с существующими фейками о профессии 34% опрошенных предлагают ужесточить наказание для лиц, занимающихся незаконной медицинской деятельностью или распространяющих медицинские фейки, 22% считают необходимым усилить контроль над контентом, публикуемым в медицинских источниках, можно создать ресурсы, где пациенты могут получать проверенную и достоверную информацию о своем здоровье и методах лечения, а также проводить образовательные кампании, объясняющие, как правильно выбирать медицинских специалистов и оценивать достоверность медицинской информации, – так считают по 15% опрошенных.

Методология: в опросе, проведенном с 15 по 24 ноября 2023-го на платформе «Справочник врача», приняли участие 1667 врачей.

gxpnews