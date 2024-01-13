Чуланов раскритиковал исследование о смерти 17 тысяч человек с COVID-19 от гидроксихлорохина

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов отреагировал на информацию о том, что гидроксихлорохин привел к смерти 17 тысяч человек с коронавирусной инфекцией в шести странах в 2021 году. Такие данные содержатся в статье французских ученых, опубликованной в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

«Метаанализ, опубликованный французскими коллегами, является одной из множества противоречащих друг другу публикаций, в которых не могут быть учтены все факторы, оказывающие влияние на течение и исход заболевания. В этой связи стоит отнестись к выводам авторов с определенной долей критики», – высказал он свою позицию в беседе с РИА Новости.

В статье речь идет об Италии, Франции, Бельгии, Испании, США и Турции. В России, напомнил Чуланов, до 2021 года препарат входил в методические рекомендации по диагностике и лечению COVID-19 Минздрава РФ, после чего был исключен. Однако это не связано с побочными эффектами, отметил он.

«Поскольку эффективность гидроксихлорохина при COVID-19 была ограничена, с появлением более эффективных препаратов и подходов к лечению он ушел из практики применения при данном заболевании», – пояснил Чуланов.

В исследовании, о котором идет речь, говорится, что прием гидроксихлорохина приводил к смерти пациентов с COVID-19 с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

gxpnews